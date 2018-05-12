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حمزاوى: 5 معوقات وراء تحقيق الديمقراطية عند العرب

الحياة السياسية

عمرو حمزاوى
حمزاوى

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حدد دكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية والباحث فى جامعة ستانفورد الأمريكية، المعوقات التى تحيل بين الدول العربية والتحقيق الواقعى لمعايير الديمقرطية فيها، مشيرًا إلى أن الديمقراطية عند العرب قد تؤدى إلى وقوع تهديدات استراتيجية وأمنية ترد على المصالح الغربية حال حدوث شىء من التحول الديمقراطى.

وأضاف حمزاوى خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "بلاد العرب معوقات الديمقراطية"، أن من الأسباب وراء معوقات الديمقراطية  فالأوضاع ببعض البلاد العربية كالعراق ولبنان على عجز قوى المجتمع عن التعامل السلمي الحداثى مع تركيبته التعددية من خلال وسائط مؤسسية وبمضامين تسمح أولا للسياسة بالوجود، مختزلة ومرحلية، أما الوضع فى مصر فغياب الديمقراطية نتيجة لتمرير العديد من القوانين المقيدة للحريات وفرض وضعية الحصار على منظمات المجتمع المدنى المستقلة والقليل المتبقى من العمل السياسى المعارض ليس موضع شك، يستحيل موضوعيًا فهم أسباب تعثر التحول الديمقراطى دون تناول تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على المواطن الذى يعزف عن المشاركة فى الشأن العام وينزع إلى ترك الأمر.

 ومضى أستاذ العلوم السياسية مسردا: "التحول الديمقراطى فى بلاد العرب على خلفية هيمنة ثقافة العنف الإقصائية والغياب الكامل لقيمة الفرد أشبه بفقاعات هواء لا محتوى لها لا إدارة للاختلاف، والديمقراطية هى فى الجوهر منهج وإجراءات الإدارة السلمية للاختلاف التي تسمح بالتنوع والتعددية والرأى والرأى الآخر وتداول السلطة فى إطار من حكم القانون والمشاركة الشعبية ولذلك  تلك الرؤى والممارسات  لن تنتج سوى أن تنتج عدم ادراك شامل للديمقراطية للمجتمع وللسياسة وتتناقض جذريًا مع الفكرة الديمقراطية وتزيد من تهافت الحديث عن إمكانات التحول باتجاهها ويتضخم المكون الأمنى والاستخباراتى فى أغلبية الدول العربية ذات المؤسسات المتماسكة ، يتضخم حتى يطغى على بقية مكونات السلطة التنفيذية ويلغى استقلاليتها".

وتابع قائلا :" والسبب الأخير يخص إلقاء لائمة إخفاق التحولات الديمقراطية فى بلدان العرب على الغرب وما يرتبط بذلك النزوع من تذكير مستمر بازدواجية معاييره وعدم استعداده لتحمل كلفة ديموقراطية، فالأمر هنا ينطوى على تبسيط مخل لدور الغرب وقراءة بالغة السطحية لمصالحه فى الشرق الأوسط فالولايات المتحدة ومعها كبريات الحكومات الأوروبية تتخوف بشدة من تواصل انفلات الأوضاع الأمنية واستمرار الانفجارات الأهلية العنيفة فى مجتمعاتنا وموجات اللجوء والهجرة غير الشرعية الخارجة منها".


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