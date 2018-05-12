  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
تذاكر المترو الجديدة

10 كوميكسات ساخرة من غلاء "المترو"

مجلس الدولة

أول إجراء قانوني ضد زيادة أسعار المترو

تواجد أمني مكثف بمحيط «الصحفيين»

تواجد أمني مكثف بشوارع وسط البلد

حسام غالي

ماذا قال نجوم الأهلي عن اعتزال "الكابيتانو"؟

تذكرة المترو

بالصور.. زحام واشتباكات بين المواطنين فى محطات "المترو"

محمد صلاح

بالفيديو.. أصعب لحظة في حياة محمد صلاح

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

مذبحة الرحاب

9 معلومات مثيرة تظهر إلى السطح في مجزرة الرحاب

الأب يبكي

شاهد .. بكاء أب مع عمرو الليثي بسبب "شاكوش" نجله

متعب

متعب يحرج مراسلًا سأله عن رغبته في العودة للأهلي

في ماليزيا..

منع رئيس الوزراء وأسرته من السفر خارج البلاد

عرب وعالم

نجيب عبدالرازق
نجيب عبدالرازق

متابعات

أخبار متعلقة
#

أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء

#

هل يرفض «السيسي» رفع أجور الوزراء؟

#

منع صلاح دياب من مغادرة البلاد

#

حكومة "العبادي" تطالب الأطلسي بالبقاء في العراق

بورسعيد

المصرى

الاهلى

فرضت إدارة الهجرة الماليزية قرار حظر على سفر رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق وأسرته، والذي أكد أنه سيحترم القرار.

ونشر "نجيب" مؤخرا على فيس بوك أنه وأفراد أسرته سيأخذون عطلة في الخارج ابتداء من السبت وسيعودون الأسبوع المقبل.

ولكن بعد لحظات قالت إدارة الهجرة الماليزية على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن نجيب وزوجته روسماه منصور منعا من مغادرة ماليزيا.

وقال نجيب في تغريده بعد إعلان إدارة الهجرة هذا الحظر: "تم إبلاغي بأن إدارة الهجرة الماليزية لن تسمح لي ولأسرتي بالسفر للخارج أحترم هذا الأمر وسأبقى أنا وأسرتي في البلاد".

وخسر نجيب 64 عاما أمام رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد في الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي.

وأدى مهاتير اليمين رئيسا للوزراء يوم الخميس وتعهد بالتحقيق في فضيحة كسب غير مشروع حجمها مليارات الدولارات في صندوق التنمية الحكومي الماليزي "1.إم.دي.بي" الذي أسسه نجيب.

ونفى نجيب مرارا ارتكابه أي مخالفات في ما يتعلق بصندوق "1.إم.دي.بي".

وقال مصدران لرويترز يوم الجمعة إن مهاتير سيعين مستشارا من وزارة المالية للإشراف على استعادة مليارات الدولارات التي يُزعم أنها سُرقت من صندوق "1.إم.دي.بي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة
» حرق فتاة حية بعد اغتصابها للمرة الثالثة في أسبوع
» كيف تكتشف إصابتك بـ"الزهايمر"؟
» انخفاض طفيف في طقس اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنان شهير: سأمتنع عن الحديث مع ابنتي إذا خلعت الحجاب
» مقربة من ترامب تسخر من مرض "ماكين" .. وهذا رد زوجته

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون