منع رئيس الوزراء وأسرته من السفر خارج البلاد

12 مايو 2018 - 10:15 ص

فرضت إدارة الهجرة الماليزية قرار حظر على سفر رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق وأسرته، والذي أكد أنه سيحترم القرار.

ونشر "نجيب" مؤخرا على فيس بوك أنه وأفراد أسرته سيأخذون عطلة في الخارج ابتداء من السبت وسيعودون الأسبوع المقبل.

ولكن بعد لحظات قالت إدارة الهجرة الماليزية على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن نجيب وزوجته روسماه منصور منعا من مغادرة ماليزيا.

وقال نجيب في تغريده بعد إعلان إدارة الهجرة هذا الحظر: "تم إبلاغي بأن إدارة الهجرة الماليزية لن تسمح لي ولأسرتي بالسفر للخارج أحترم هذا الأمر وسأبقى أنا وأسرتي في البلاد".

وخسر نجيب 64 عاما أمام رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد في الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي.

وأدى مهاتير اليمين رئيسا للوزراء يوم الخميس وتعهد بالتحقيق في فضيحة كسب غير مشروع حجمها مليارات الدولارات في صندوق التنمية الحكومي الماليزي "1.إم.دي.بي" الذي أسسه نجيب.

ونفى نجيب مرارا ارتكابه أي مخالفات في ما يتعلق بصندوق "1.إم.دي.بي".

وقال مصدران لرويترز يوم الجمعة إن مهاتير سيعين مستشارا من وزارة المالية للإشراف على استعادة مليارات الدولارات التي يُزعم أنها سُرقت من صندوق "1.إم.دي.بي".