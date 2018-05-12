بالصور.. أمن المنيا يتبنى حملة التبرع بالدم

جمال زكى
بدأت مديرية أمن المنيا فى تنفيذ حملة التبرع بالدم على مستوى أقسام ومراكز الشرطة بكل مراكز المحافظة.
وتبرع اللواء ممدوح عبد المنصف مساهد زير الداخلية لأمن المنيا فى إطار مشاركة المديرية كل مؤسسات المجتمع المدنى ومديرية الصحة والمراكز الطبية بهدف توفير كميات كبيرة من الدم لصالح المركز الإقليمى لنقل الدم والمواطنين.
وقالت مديرية أمن المنيا فى بيان صحفى إن الحملة مستمرة لعدة أيام بهدف توفير كميات كبيرة من الدم للعمليت الحرجة والحوادث الطارئة التى تقع على الطرق السريعة والفرعية بزمام المحافظة.
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