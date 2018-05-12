هجوم عنيف على رمضان بسبب "سياراته الفارهة"

12 مايو 2018 - 10:26 ص

هاجم رواد السوشيال ميديا الفنان محمد رمضان من خلال تعليقاتهم على ما نشره من فيديو "يتباهى" فيه وهو يعرض أحدث 3 سيارات جديدة التي اشتراها داخل منزله.

وقال "رمضان" خلال فيديو بثه عبر حسابه على موقع الفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، معلقًا، "ربنا يكفينا شر الطريق ويعطى جمهوري أحسن منهم".

في الوقت الذي تعرض فيه "رمضان" إلى هجوم عنيف من رواد السوشيال ميديا، حيث علق محمد علي، قائلًا، "مصر السفيه على نشر فلوسه، وهو خارب عقول الشباب، في الوقت اللي بيتداس علي الناجح، وحتى تذكرة المترو مش هيبقى قادر عليها"

وأضاف آخر: "العربيات دي ثمن إفساد وتدمير لغة وأخلاق ما تبقي من المواطن المصري"

وعلق أخر قائلًا، :" ناس بتموت من الجوع والبنى آدم ده بيستعرض سيارته الفارهة مفيش إحساس ولا فى دم يا بنى"