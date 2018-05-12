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عماد حسين: إيران محور الأزمات إقليميًا

الحياة السياسية

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أكد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، أن دولة إيران هى محور الأزمات فى هذه الفترة إقليميًا وأوروبيًا، مشيرًا إلى أن المنطقة تتجه إلى حرب معها يقول البعض إنها قد تكون محدودة، ويخشى البعض أن تتحول إلى شرارة لحرب عالمية ثالثة وذلك بعد أن تدخل فى الصراع كلا من الولايات المتحدة  وإسرائيل .

وأضاف حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "لماذا لا نجلس مع الإيرانيين قبل اندلاع الحريق الكبير؟" متسائلا: "لماذا لا نفكر كعرب فى الوصول إلى تسوية مع إيران بدلاً من تكرار مأساة حرب الثمانى سنوات «1980 ــ 1988»، بين العراق وإيران، والتى أدت لمقتل الملايين وإهدار ثروات ومقدرات الأمة بأكملها وليس العراق وايران، ولم يستفد منها إلا إسرائيل وتجار ومصانع السلاح فى الدول الكبرى؟! ".

وتابع الكاتب الصحفى قائلا: "حكومة إيران تتحمل المسئولية نفسها، التى تتحملها غالبية الحكومات العربية، وأحد الأسباب الرئيسية لهذه المأساة أنها تسعى لاستغلال اللافتة الطائفية الشيعية، لتحقيق مصالح ونفوذ قومى فارسى، ولولا تدخلها فى اليمن والعراق ولبنان وسوريا، ما وصلت المنطقة إلى هذه الحالة البائسة ، كما ان العرب هم الأضعف حالا للأسف هذه الأيام، وصاروا مفعولا به ولذلك فإن إيران وحكومتها، ومرشدها يتحملون الجانب الأكبر من المسئولية، وعليهم أن يأخذوا زمام المبادرة، ويثبتوا فعلا أنهم يريدون أن يكونوا جارا طيبا وحقيقيا للعرب".


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