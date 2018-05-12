  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
تذاكر المترو الجديدة

10 كوميكسات ساخرة من غلاء "المترو"

مجلس الدولة

أول إجراء قانوني ضد زيادة أسعار المترو

تواجد أمني مكثف بمحيط «الصحفيين»

تواجد أمني مكثف بشوارع وسط البلد

حسام غالي

ماذا قال نجوم الأهلي عن اعتزال "الكابيتانو"؟

تذكرة المترو

بالصور.. زحام واشتباكات بين المواطنين فى محطات "المترو"

محمد صلاح

بالفيديو.. أصعب لحظة في حياة محمد صلاح

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

مذبحة الرحاب

9 معلومات مثيرة تظهر إلى السطح في مجزرة الرحاب

الأب يبكي

شاهد .. بكاء أب مع عمرو الليثي بسبب "شاكوش" نجله

متعب

متعب يحرج مراسلًا سأله عن رغبته في العودة للأهلي

لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس

الرياضة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بالصور.. لاعبو الزمالك يذبحون عجلًا قبل نهائي الكأس

#

لهذا السبب.. "فرج عامر" يشكر جماهير الأهلي

#

اعتصام للاعبي وموظفي الزمالك أمام الخزينة

#

لاعبو الزمالك يتعرضون لموقف مُحرج بفندق الإقامة

أقدم لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، على ذبح عجل قبل انطلاق المران أمس الجمعة على ملعب النادي بميت عقبة، أملاً في تحقيق الفوز والمكسب خلال لقاء سموحة بنهائي الكأس.  

في نفس السياق يواصل الفريق استعداداته لنهائي الكأس، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك تأهل للمباراة النهائية عقب الفوز علي الإسماعيلي بنتيجة 4-1 في نصف النهائي، بينما تخطي فريق سموحة الأسيوطي سبورت في نفس الدور بركلات الترجيح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة
» حرق فتاة حية بعد اغتصابها للمرة الثالثة في أسبوع
» كيف تكتشف إصابتك بـ"الزهايمر"؟
» انخفاض طفيف في طقس اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنان شهير: سأمتنع عن الحديث مع ابنتي إذا خلعت الحجاب
» مقربة من ترامب تسخر من مرض "ماكين" .. وهذا رد زوجته

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون