» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس

12 مايو 2018 - 10:33 ص

أقدم لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، على ذبح عجل قبل انطلاق المران أمس الجمعة على ملعب النادي بميت عقبة، أملاً في تحقيق الفوز والمكسب خلال لقاء سموحة بنهائي الكأس.

في نفس السياق يواصل الفريق استعداداته لنهائي الكأس، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك تأهل للمباراة النهائية عقب الفوز علي الإسماعيلي بنتيجة 4-1 في نصف النهائي، بينما تخطي فريق سموحة الأسيوطي سبورت في نفس الدور بركلات الترجيح.