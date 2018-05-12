» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم

12 مايو 2018 - 10:34 ص

أقدم عامل على طعن والدته أثناء تقديمها الطعام له بسبب تعاطيه المخدرات فى الفيوم.

وردت معلومات للواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوصول "انتصار ع. ح. ع " (45 سنة ـ ربة منزل ـ ومقيمة بمنشاة عبد الله) مصابة (باشتباه نزيف بالصدر وجرح قطعي بالظهر طوله 20 سم وجرح قطعي بالأيدي) والحالة العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها.

وبسؤال نجلها محمد.ر. هـ م " (26 سنه ـ عامل) أكد أنه أثناء قيام والدته بوضع الطعام لشقيقه "محمد.ع .ح . ع " (38 سنة قام بالتعدي عليها بسكين كانت على مائدة الطعام ما أدى لحدوث إصابتها، مشيرًا لمرور شقيقه بضائقة نفسية نتيجة إدمانه تعاطي المواد المخدرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.