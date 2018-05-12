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تعليق "أديب" على حلقته مع محمد صلاح

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علق الإعلامي عمرو أديب على رد الفعل الذي أثير عقب إذاعة حلقته مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، قائلًا، "سعيد بسعادة الناس بحلقة محمد صلاح".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "جرعة محترمة من الطاقة الإيجابية ورد فعل أعلامي وإعلاني جيد جدًا".

ووجه "أديب" الشكر لكل من ساهم في ظهور الحلقة قائلًا: "شكرًا لكل من صنع هذه الحلقة وشكرًا لصلاح".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "أديب" حيث قال عدنان عبد الرحمن، قائلًا، "كانت حلقة رائعة.. وتحسب للإعلامي عمرو أديب".

وأضاف آخر: "أداء رائع من مقدم عالمي وصلاح مدرسة في التنمية البشرية ساعدته أسئلتكم على إظهار هذه المدرسة أنت أكثر من عمل أسيست في الحلقة لصلاح وصلاح أحرز أهدافا أجمل من أهدافه بالملعب شكرًا لكما"

وكانت قد أذيعت بالأمس الحلقة المسجلة من إنجلترا مع نجم منتخب مصر محمد صلاح، والإعلامي عمرو أديب في تمام الساعة الـ10مساءً.


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