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1000جنية إسترليني شهريا ليحصل كلبه علي نظام تجميلي شامل

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إسترليني

كلب يحصل

علي نظام تجميلي شامل

كيفن تشان

مالك كلب

 "كيفن  تشان-29 عاما   " مالك  الكلب الأكثر أناقة  في العالم  ، والذي ينفق عليها  1000جنية  إسترليني شهريا  ليحصل كلبه علي نظام تجميلي شامل .

ويقول "كيفن  "الذي يعمل مدير تسويقي ، اقضي مابين  ست  أوثماني ساعات أسبوعيا في تحميم حيوانه الأليف المفضل  مستخدما عددا من المنتجات التجميلية ،و مثبت الشعر ،وبودرة الأطفال .

وأوضح  كيفن أنة انفق  أكثر من 11 ألف جنيه إسترليني حتى الآن على أدوات التجميل، كما ينفق 525 جنيها إسترلينيا في الشهر على منتجات الاستحمام للحفاظ على شعره الطويل الذي يصل إلى الأرض.

ويستدرك  كيفن  تشان مالك الكلب الأكثر أناقة في العالم  ، إن كلبه هو أجمل حيوان في العالم، فقد أصبح من أفراد العائلة لذلك لا يجد أي مانع ليقضي وقته معه وينفق المال عليه.

وأضاف أن الكلب يستحم بشكل منتظم كل 7 أو 10 أيام، ويستغرق من 6 إلى 8 ساعات في استحمام وتزيين الكلب في كل مرة.

ويتميز الكلب بأنه من سلالة كلاب الصيد الأفغانية وهي من أقدم السلالات المعروفة بشخصيتها الفريدة.


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