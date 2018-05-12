  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:59 م
بحث متقدم
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل: المصيبة كانت على الأبواب

خالد علي

خالد علي مُحذرًا: «انتبهوا قبل فوات الأوان»

مرتضى وفرج عامر

رئيس «سموحة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «مرتضى»

أوغلو

دولة عربية مولت الانقلاب الفاشل بتركيا

صلاح

شرط ليفربول لبيع «صلاح»

أرشيفية

«روسيا اليوم» تحذف استطلاع أثار غضب مصر

سيول وفيضانات غير مسبوقة تجتاح سوريا

بالفيديو.. كارثة طبيعية تجتاح سوريا

موقع تجارب نووية (أرشيفية)

كوريا الشمالية تعلن موعد تفكيك موقع تجاربها النووية

ال شيخ

«آل شيخ» طوق نجاة لـ«فرج عامر» من أزمة نهائي الكأس

سامح أبو عرايس

أبو عرايس: صدمة كبرى فى طريقها للمواطنين

منظمة العفو الدولية..

اعتقال "أمل فتحي" يوم مظلم لمصر

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

خبر صادم بشأن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

#

هذا ما قاله مبعوث أمريكي من القاهرة عن الأزمة الخليجية

#

مقتل شرطي ومدني في إطلاق نار بولاية أمريكية

#

أول تعليق من الأمم المتحدة على اعتقال "عنان"

منظمة العفو الدولية

ميدل ايست اي

6 ابريل

امل فتحى

أدانت منظمة العفو الدولية، إلقاء القبض على الناشطة الحقوقية، أمل فتحي، بعد نشرها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد فيه الحكومة لعجزها عن حماية المصريات من التحرش الجنسي، تزامنًا مع تفاقم الأوضاع المعيشية، واصفة الأمر بـ"اليوم المظلم" لمصر، بحسب ما ذكره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وقالت الجماعة الحقوقية، إن اعتقال أمل فتحي، عضو حركة شباب 6 أبريل، هو "انخفاض جديد في مصر لمستوى حرية التعبير باتخاذها إجراءات صارمة"، لافتة إلى أن "6 أبريل" لعبت دورًا مهمًا في ثورة يناير عام 2011 التي أجبرت الرئيس حسني مبارك على ترك منصبه.

وأشار الموقع، إلى أنه لم  يتسنَ لفريق العمل الاتصال بالشرطة المصرية للحصول على تعليق، لكن مصدرًا أمنيًا قال إن "فتحي" اعتقل بسبب شكوى قدمت ضدها بأنها أهانت مؤسسات الدولة المصرية من خلال نشرها فيديو "هجومي" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، انتقدت جماعات حقوق الإنسان مرارًا مصر؛ بسبب قمعها للمدافعين عن حقوق الإنسان، قائلة إن الأوضاع في البلاد تدهورت أكثر في عهد النظام الحالي.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أنه في شريط الفيديو الذي نشرته "فتحي" في "فيسبوك" في 9 مايو الماضي، تحدثت فيه عن انتشار التحرش الجنسي في مصر، كما انتقدت الحكومة لفشلها في حماية النساء، فضلًا عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وبدورها، قالت نجية بونيم، مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إنه يوم مظلم عندما تهتم السلطات المصرية بإسكات امرأة تتحدث عن التحرش الجنسي بدلاً من اتخاذ خطوات لمعالجة هذه القضية".

في المقابل، يؤكد مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إجراءاته الأمنية والاقتصادية الصارمة ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد، لاسيما مع تعافيها من الفوضى السياسية ومعالجة التحديات الاقتصادية الخطيرة والإرهاب.

في حين، ذكرت منظمة العفو، أن "فتحي" اعتقلت في منزلها في حملة أمنية نفذت قبل الفجر أمس، الجمعة، مع زوجها محمد لطفي، محامي في مجال حقوق الإنسان، حيث تم نقلهما إلى قسم شرطة المعادي.

وتابعت أنه تم إطلاق سراح زوجها بعد ثلاث ساعات، لكن "فتحي" احتجزت للسماح للمدعي العام بفحص قضيتها.

وأمرت النيابة في وقت لاحق باعتقالها لمدة 15 يوماً لاستجوابها بتهم التحريض على الإطاحة بالنظام الحاكم، ونشر أكاذيب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، وفقاً لما ذكره محامٍ في اللجنة المصرية للحقوق والحريات، حيث يعمل زوجها.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد صرحت في وقت سابق بأن الناشطة أمل فتحي استخدمت "لغة بذيئة" في التسجيل الذي استمر 12 دقيقة، وقال مصدر أمني: "إنها مطلوب اعتقالها فيما يتعلق بشكاوى تتهمها بإهانة الدولة المصرية، من خلال نشر فيديو يحتوي على الإساءة والتشهير ضد مصر".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن
» كوريا الشمالية تعلن موعد تفكيك موقع تجاربها النووية
» السعودية تطالب ألمانيا بسحب منتج كحولي من السوق
» انتحار وكيل كلية حقوق بجامعة أسوان
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» عمرو بدر يوجه رسالة لاذعة لوسائل الإعلام
» تطعيم بعثة الأهلي بحبوب "الملاريا"
» حقيقة اغتصاب 5 تلاميذ لزميلهم وتصويره عاريًا
» "العوضي" يحذر مسئولي المترو
» بالفيديو.. علقة ساخنة لفتاة بالشارع
» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون