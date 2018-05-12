بالفيديو.. وزير النقل يعلن سبب رفع تذاكر المترو

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أغرب رد من وزير النقل على زيادة تذاكر المترو

كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن السبب وراء رفع تذاكر المترو لافتًا إلى أن عجز الصيانة فى مترو الأنفاق هذا العام وصل لنسبة 90% وهذا هو السبب الرئيسي وراء رفع سعر التذكرة.

وأضاف خلال لقاء أجراه معه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن وزارة النقل بصدد التعاقد مع عدد من البنوك بقيمة 30 مليار جنيه، لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق، موضحًا أن أكثر ما يشتكي منه المواطنين خلال جولاته الميدانية بمترو الانفاق هو "الزحمة"، وإنه للقضاء على هذه التكدسات خاصة مع الزيادة السكانية، لابد من تطوير نظام الإشارات الذى سيتكلف 280 مليون يورو وذلك لتقليل مدة التقاطر.  

وأوضح وزير النقل، أن تطوير التغذية الكهربائية ونظام الاتصالات، وتطوير القضبان للخط الأول لمترو الأنفاق، سيتكلف 730 مليون يورو، موضحًا أنه بصدد التعاقد على 6 قطارات مكيفة للخط الثانى لمترو الأنفاق.
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