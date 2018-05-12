شبح الإيقاف يهز عرش سموحة

12 مايو 2018 - 10:56 ص

هدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، بتوقيع عقوبات مغلظة على نادي سموحة، وفقًا لائحة المسابقات حالٍ تمسكه بالانسحاب من نهائي الكأس المزمع إقامته الثلاثاء المقبل.

وتنص اللائحة على إيقاف الفريق المنسحب من البطولة لمدة العام، وتغريمه 250 ألف جنيه، وعدم منحه رخصة المحترفين، والتي تمنحه الحق في المشاركة بالبطولات الأفريقية المختلفة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن رسمياً إسناد إدارة مباراة نهائى كأس مصر لطاقم تحكيم مصرى، وهو ما اعترض عليه محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بعدما سدد القيمة المالية لاستقدام طاقم أجنبى لخزينة الاتحاد.