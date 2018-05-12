محمد رمضان : ربنا يكفينا شر الطريق

12 مايو 2018 - 10:59 ص

نشر الفنان الشهير محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "مقطع فيديو يستعرض من خلاله سيارته الفخمة وعلق قائلا: "ربنا يكفينا شر الطريق ويعطي جمهوري أحسن منهم".

يذكر أن آخر ما يوصله محمد رمضان حاليًا تصوير مشاهده في أحداث مسلسل "نسر الصعيد" المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو بطولة وفاء عامر، درة، سيد رجب، دينا، عايدة رياض، محمد حاتم، باسل الزارو، عائشة بن أحمد، هاجر عفيفي، تأليف محمد عبد المعطي في التعاون الثاني مع محمد رمضان بعد الأسطورة، ومن إخراج ياسر سامي.