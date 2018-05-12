  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
تذاكر المترو الجديدة

10 كوميكسات ساخرة من غلاء "المترو"

مجلس الدولة

أول إجراء قانوني ضد زيادة أسعار المترو

تواجد أمني مكثف بمحيط «الصحفيين»

تواجد أمني مكثف بشوارع وسط البلد

حسام غالي

ماذا قال نجوم الأهلي عن اعتزال "الكابيتانو"؟

تذكرة المترو

بالصور.. زحام واشتباكات بين المواطنين فى محطات "المترو"

محمد صلاح

بالفيديو.. أصعب لحظة في حياة محمد صلاح

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

مذبحة الرحاب

9 معلومات مثيرة تظهر إلى السطح في مجزرة الرحاب

الأب يبكي

شاهد .. بكاء أب مع عمرو الليثي بسبب "شاكوش" نجله

متعب

متعب يحرج مراسلًا سأله عن رغبته في العودة للأهلي

مؤسس مايكروسوفت: تخلصت من هذه العادة السيئة

الصفحة الأخيرة

"بيل غيتس": أشعر أننى غبي
"بيل غيتس": أشعر أننى غبي

وكالات

أخبار متعلقة
#

بيل جيتس يكشف عن العادة السيئة التي تخلص منها في عمله

#

جودة: 3 أسباب تحظر على الحكومة الاقتراض من الخارج

#

5 أضرار لـ«طرقعة» الأصابع

#

7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا

فيس بوك

اوكرانيا

مواقع التواصل

ديمترو خالادزي

رجل يحمل حصان علي كتفة

كشف الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، عن العادة السيئة التي تمكن من التخلص منها.

وقال جيتس (62 عاما) خلال إجابته على طلبة من جامعة "هارفارد"، إن العادة السيئة التي تخلص منها بعد مرور سنوات، هي توقفه عن عدم الثقة بموظفيه، وبات يفوضهم في أمور العمل كافة.

وتابع بحسب ما نقلت شبكة "سي إن بي سي"، أن "التفويض" أمر مهم للغاية، مع إعطاء كامل الثقة للموظفين، كاشفا أنه كان يراجع جميع أعمال موظفيه بالبرمجة سابقا، مما يتسبب بإضاعة وقته وجهده.

 وبحسب غيتس، فإن تعاقده مع صديقه ستيف بالمر، عام 2000، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمايكروسفت مدة 14 عاما، ساعده في التخلص من هذه العادة السيئة، بعد أن نصحه بالمر بعدم الوقوف وتضييع الوقت على المقابلات الشخصية مع الموظفين، ومراجعة أعمالهم والرموز البرمجية التي يكتبونها.

يشار إلى أن ثروة بيل غتيس قدرت آخر مرة في العام الماضي، بنحو 89 مليار دولار، علما أنه استقال من رئاسة مجلس إدارة مايكرسوفت، وتحول إلى مستشار تكنولوجي للشركة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة
» حرق فتاة حية بعد اغتصابها للمرة الثالثة في أسبوع
» كيف تكتشف إصابتك بـ"الزهايمر"؟
» انخفاض طفيف في طقس اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنان شهير: سأمتنع عن الحديث مع ابنتي إذا خلعت الحجاب
» مقربة من ترامب تسخر من مرض "ماكين" .. وهذا رد زوجته

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون