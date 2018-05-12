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تعرف على أسعار الذهب اليوم

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 643 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيها في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 21 سجل الجرام 643 جنيهًا

عيار 18.. سجل الجرام 551 جنيهًا.

عيار 24.. سجل الجرام 734 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات).. سجل 5155 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب.. سجلت 23540 جنيهًا

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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