أول إجراء قانوني ضد زيادة أسعار المترو

12 مايو 2018 - 11:05 ص

تقدم المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار وزير النقل بزيادة أسعار تذكرة المترو.

وقال عبد السلام، إنه من المنتظر تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار زيادة الأسعار.

وكانت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح أمس الجمعة على أن تصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ 5 جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ 7جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة 50 قرشا