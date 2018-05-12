خبير ينتقد تغطية الإعلام العربي لاعتداء إيران

12 مايو 2018 - 11:12 ص

انتقد محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بإعلام القاهرة، تناول الاعلام العربى للضربات التى وجهتها إسرائيل إلى مواقع للقوات الإيرانية الأربعاء الماضي على الأراضي السورية، مؤكدًا أن التغطية الإعلامية تبينت وكأنها مدافع عن إسرائيل فى هذه الهجمة واهتمت بها اكثر من اهتمام الإعلام الاسرائيلى.

وأضاف خليل خلال مقاله الذي نشر بالوطن تحت عنوان "خيبة الأمل راكبة جمل"، أن التغطية الإعلامية للمواجهة المحدودة تدلل على أن أغلب نوافذ الإعلام العربى لم تعد ترى أية غضاضة فى الدفاع عن إسرائيل، فهى لم تعد فى نظر الكثيرين عدوًا، كلمة محتل واحتلال وإيران أصبحت العدو، وأمست إسرائيل الصديق فيمكن فهم خوف الخليج من التمدد الإيراني بالمنطقة، وهو تمدد غير مقبول، لكن ما أفهمه أيضًا أن على العرب إذا كانوا يرفضون هذا التمدد أن يواجهوه بأنفسهم.

وتابع الخبير الإعلامى قائلا: "أصيبت النوافذ الإعلامية العربية التى هللت لإسرائيل ضد القوات الإيرانية والسورية بخيبة أمل، بدت «خيبة الأمل» راكبة «جمل» صبيحة يوم المواجهة المحدودة بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني، حين وجدوا إسرائيل تتوقف عن القصف، وتكتفي بأحاديث عن تدمير البنية التحتية للقواعد الإيرانية بسوريا".