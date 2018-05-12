اليوم.. جنايات المنيا تنظر محاكمة مدير مكتب جماعة الإخوان

12 مايو 2018 - 11:12 ص

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثانية محاكمة مدير مكتب جماعة الإخوان بالمحافظة ممدوح مبرةك عبد الوهاب و32 آخرين متورطين فى أحداث تظاهر عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال الدفاع إن المحكمة سوف تستكمل سماع أقوال باقى الشهود فى القضية المتهم فيها 33 متهمًا بينهم 3 من قيادات جماعة الإخوان متورطين فى أحداث تظاهر بمركز بنى مزار، عقب الأحداث ومتهمين بالتظاهر والشغب فى شهر يوليو 2014 بينهم مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان ممدوح مبروك عبد الوهاب، و2 آخرين من قيادات جماعة الإخوان بينهم 14 متهمًا محبوسين على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى شهر يناير عام 2014 بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة وأحداث الشغب والعنف