إصابة 4 أشخاص لتجدد الحرائق بأبو قرقاص

12 مايو 2018 - 11:19 ص

ضربت الحرائق مرة أخرى عزبة السلطان حسن التابعة لمركز أبو قرقاص مرة أخرى فى النخيل والأشجار وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام.

وبعد أن انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحريق تمت السيطرة بمعرفة قوات الحماية المدنية على الحريق بعزبة السلطان حسن التابعى إداريًا إلى مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، على الحريق الذي تجدد منذ قليل بعدد من أشجار القرية.

وكانت قوات الحماية المدنية قد أخمدت الحريق أمس الأول الخميس، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بحروق متنوعة ولا يوجد خسائر في الأرواح، وقد اندلعت النيران بأحد المنازل وامتدت لأكثر من 30 منزلا مجاورا، والمنازل عبارة عن عروق خشبية وألواح، وجارٍ حاليًا المعاينة والتحري لمعرفة ظروف وأسباب الحريق.