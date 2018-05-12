  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
مجلس الدولة

أول إجراء قانوني ضد زيادة أسعار المترو

تواجد أمني مكثف بمحيط «الصحفيين»

تواجد أمني مكثف بشوارع وسط البلد

حسام غالي

ماذا قال نجوم الأهلي عن اعتزال "الكابيتانو"؟

تذكرة المترو

بالصور.. زحام واشتباكات بين المواطنين فى محطات "المترو"

محمد صلاح

بالفيديو.. أصعب لحظة في حياة محمد صلاح

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

مذبحة الرحاب

9 معلومات مثيرة تظهر إلى السطح في مجزرة الرحاب

الأب يبكي

شاهد .. بكاء أب مع عمرو الليثي بسبب "شاكوش" نجله

متعب

متعب يحرج مراسلًا سأله عن رغبته في العودة للأهلي

محمد صلاح

صلاح يكشف مفاجأة مدوية عن ركلة الجزاء التي صعدت بالمنتخب

إصابة 4 أشخاص لتجدد الحرائق بأبو قرقاص

قبلي وبحري

حرائق بالمنيا
حرائق بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

بالتحية الفاشية.. إيطالى يطلق النار على مهاجرين أفارقة

#

15 مليون جنيه خسائر حريق «مول إسنا»

#

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بطنطا

#

نقل 4 مصابين لمستشفى الزقازيق في حادث تصادم بالشرقية

ضربت الحرائق مرة أخرى عزبة السلطان حسن التابعة لمركز أبو قرقاص مرة أخرى فى النخيل والأشجار وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام.

وبعد أن انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحريق تمت السيطرة بمعرفة قوات الحماية المدنية على الحريق بعزبة  السلطان حسن التابعى إداريًا إلى مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، على الحريق الذي تجدد منذ قليل بعدد من أشجار القرية.

وكانت  قوات الحماية المدنية  قد أخمدت الحريق أمس الأول الخميس، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بحروق متنوعة ولا يوجد خسائر في الأرواح، وقد اندلعت النيران بأحد المنازل وامتدت لأكثر من 30 منزلا مجاورا، والمنازل عبارة عن عروق خشبية وألواح، وجارٍ حاليًا المعاينة والتحري لمعرفة ظروف وأسباب الحريق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة
» حرق فتاة حية بعد اغتصابها للمرة الثالثة في أسبوع
» كيف تكتشف إصابتك بـ"الزهايمر"؟
» انخفاض طفيف في طقس اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنان شهير: سأمتنع عن الحديث مع ابنتي إذا خلعت الحجاب
» مقربة من ترامب تسخر من مرض "ماكين" .. وهذا رد زوجته

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون