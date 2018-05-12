فنانة كويتية: تزوجت 4 مرات

12 مايو 2018 - 11:31 ص

أثارت الفنانة الكويتية أبرار، حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إجرائها دردشة مع معجبيها عبر تطبيق سناب سات.

وفسرت أبرار تعدد زيجاتها، حيث قالت: "أنا تزوجت 4 مرات ولو لم أكن مرغوبة وجميلة لما كنت تزوجت"، وأضافت: "لأني زينة قاعدة أتزوج".

وأضافت "لو لم أكن مرغوبة لكنت جلست ويدي على خدي.. بعض المطلقات يقلن لي: "أبرار نحن مطلقات ويعيّبون علينا"..المطلقة لها كرامة ولا يوجد رجل يذلّها ويهزّئها ويخونها.. المطلقة تعيش براحة".