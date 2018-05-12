  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:28 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي ونظيره الروسي "أرشيفية"

«حلايب» تتسبب في أزمة بين مصر وروسيا

محكمة الجنايت

ننشر أسماء 20 متهمًا مدرجين على قوائم الإرهاب

تذاكر المترو

تعرف على غرامة تجاوز المحطات بالمترو

محكمة

جنايات القاهرة تدرج 20 إخوانيًا على قوائم الإرهاب

البرادعي

البرادعى محذرًا: "هذا الأمر يجنبنا مواجهة مدمرة"

رواد المترو

رواد المترو يقفزون فوق الماكينات تهربا من "التذاكر"

المهندس ممدوح حمزة

عرض مغرٍ من ممدوح حمزة لإدارة مترو الأنفاق

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين

تذاكر المترو الجديدة

10 كوميكسات ساخرة من غلاء "المترو"

مجلس الدولة

أول إجراء قانوني ضد زيادة أسعار المترو

كيف يستخدم حليب الصويا للتخسيس

صحة وتغذية

تنحيف الجسم
تنحيف الجسم

متابعات

أخبار متعلقة
#

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

#

فيديو.. كيف يقضي رواد الفضاء حاجاتهم؟

#

هكذا تختلف انتخابات 2018 عن سابقاتها

#

إنتاج أول حليب إبل في العالم

تخسيس

لبن الصويا

تنحيف الجسم

يعتبر حليب الصويا حلا سحريا لتنحيف الجسم، خاصة للأشخاص الذين يبحثون طرق طبيعية للتخسيس.

يحتوي حليب الصويا على مجموعة هائلة من الفيتامينات المفيدة للجسم، فهو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والحديد وفيتامين د، إضافة إلى احتوائه على العديد من المعادن التي يحتاجها الجسم.

ومن المتعارف عليه أن حليب الصويا يتم استخراجه من فول الصويا، لذا فهو غذاء جيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بسبب الحليب البقري لاحتوائه على اللاكتوز.

أعلم أنك تتسائلين الآن كيف بإمكان حليب الصويا أن يساهم في تنحيف الجسم، والإجابة تكمن في أن حليب الصويا البروتينات الموجودة فيه تعمل على زيادة العضلات في الجسم وتقوم بسد الشهية لفترة طويلة. كما أن حليب الصويا يخلو من الكوليسترول ونسبة الدهون فيه قليلة وغير مشبعة إذا تم مقارنته بالحليب الطبيعي.

هل تعلمين أن الحمية الغذائية التي تتبع للتخلص من الوزن الزائد دائما ما ينصح الأطباء باحتوائها على كمية كبيرة من البروتين مع زيادة النشاط الجسدي؟ لذا تناول حليب الصويا بالتالي يساهم في تنحيف الجسم.

تناولي كوبين من حليب الصويا كل يوم مع اتباع حمية غذائية للتنحيف وسوف تحصلين على نتيجة مرضية للغاية في وقت قصير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عمرو بدر يوجه رسالة لاذعة لوسائل الإعلام
» تطعيم بعثة الأهلي بحبوب "الملاريا"
» حقيقة اغتصاب 5 تلاميذ لزميلهم وتصويره عاريًا
» "العوضي" يحذر مسئولي المترو
» بالفيديو.. علقة ساخنة لفتاة بالشارع
» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون