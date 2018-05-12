كيف يستخدم حليب الصويا للتخسيس

12 مايو 2018 - 11:36 ص

يعتبر حليب الصويا حلا سحريا لتنحيف الجسم، خاصة للأشخاص الذين يبحثون طرق طبيعية للتخسيس.

يحتوي حليب الصويا على مجموعة هائلة من الفيتامينات المفيدة للجسم، فهو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والحديد وفيتامين د، إضافة إلى احتوائه على العديد من المعادن التي يحتاجها الجسم.

ومن المتعارف عليه أن حليب الصويا يتم استخراجه من فول الصويا، لذا فهو غذاء جيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بسبب الحليب البقري لاحتوائه على اللاكتوز.

أعلم أنك تتسائلين الآن كيف بإمكان حليب الصويا أن يساهم في تنحيف الجسم، والإجابة تكمن في أن حليب الصويا البروتينات الموجودة فيه تعمل على زيادة العضلات في الجسم وتقوم بسد الشهية لفترة طويلة. كما أن حليب الصويا يخلو من الكوليسترول ونسبة الدهون فيه قليلة وغير مشبعة إذا تم مقارنته بالحليب الطبيعي.

هل تعلمين أن الحمية الغذائية التي تتبع للتخلص من الوزن الزائد دائما ما ينصح الأطباء باحتوائها على كمية كبيرة من البروتين مع زيادة النشاط الجسدي؟ لذا تناول حليب الصويا بالتالي يساهم في تنحيف الجسم.

تناولي كوبين من حليب الصويا كل يوم مع اتباع حمية غذائية للتنحيف وسوف تحصلين على نتيجة مرضية للغاية في وقت قصير.