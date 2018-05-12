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خبير حقوقي: قرارات الحكومة تسببت في أزمات

الحياة السياسية

حازم منير
حازم منير

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انتقد حازم منير، الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، تصريحات بعض القيادات التنفيذية فى الحكومة ونواب ولم يتم الالتفات اليها  والتعامل معها بجدية على الرغم من ان هذه التصريحات تعتبر قرارات تتعلق كثيرًا بحقوق الناس اقتصاديًا واجتماعيًا.

وضرب منير خلال مقاله الذي نشر بالوطن تحت عنوان "من حقنا أن نعرفك"، مجموعة من الأمثلة حول هذا الأمر، فقام به وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، الذى أعلن أمام النواب فى البرلمان  أنه يتعامل مع تجاوزات معاش تكافل وكرامة المتمثلة فى استفادة غير المستحقين، كما ان الوزيرة غادة والى قالت لدينا 282 ألف شكوى وتظلم نفحصها، أما المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب حول اختراق نظام معاش تكافل وكرامة ، فضلاً عن إعلان الدكتور طارق شوقى على صفحته «فيس بوك» إنه سوف يطبق نظام التعليم الجديد على الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى العام الدراسى 2018-2019 فى المدارس الحكومية العربية والمدارس اليابانية فقط إلا أنه فى اليوم التالى مباشرة خرج الوزير من اجتماع الحكومة ليعلن أن نظام التعليم القديم مات والنظام الجديد سوف يطبق على كل أنواع المدارس التى تمنح شهادة مصرية سواء كانت حكومة عربى أو خاصة عربى أو خاصة لغات أو رسمية لغات أو يابانى أو قوميات، والاختلاف الوحيد عند التطبيق هو لغة التدريس .

وتابع الخبير الحقوقي  مستكملا: "لا نعرف إذا ما كانت هناك أدوات رقابية ووسائل انضباطية داخل أي مشروع تضمن عدم التلاعب والمتابعة والرقابة وبشكل خاص ما أن كانت هذه القرارات مختلة ؟ وإذا كان هناك فكيف حدث ما اعترفت به الحكومة ردًا على تساؤلات نواب بالبرلمان عن هذه الأزمات ؟! ".


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