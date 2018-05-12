» تطعيم بعثة الأهلي بحبوب "الملاريا"

12 مايو 2018 - 12:19 م

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر إقامتها بالإمارات صباح اليوم، لأوغندا استعدادًا لمواجهة كمبالا سيتي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال لأأفريقيا.

في السياق ذاته منح الجهاز الطبي للفريق، اللاعبين وجميع أفراد البعثة، «حبوب الملاريا» خوفا من انتشار الأمراض.

وكان الأهلي فاز وديًا أمس على أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد في مهرجان اعتزال حسام غالي الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين الإماراتية.