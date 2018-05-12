نمر ينهي حياة حارسه بالصين

12 مايو 2018 - 12:34 م

أعلنت إحدى الصحف البريطانية، وفاة حارس نمور بعد أن هاجمه نمر في منتزه للحياة البرية بالصين، واتهم الحارس المتوفي من قبل بالاشتراك في تجارة مفزعة باستخدام عظام النمور في علاج الروماتيزم والعجز الجنسي.

وقالت الصحيفة: "هاجم النمر الحارس صاحب الخمسين عامًا أثناء تنظيفه القفص في قرية "Xiongsen Bear and Tiger Mountain " في منطقة جوانجشي بالصين.

وأكدت إحدى العاملات بالمنتزه، الذي يعتقد بأنه الأكبر في الصين لتربية النمور، إن النمر هاجم الرجل حتى الموت.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم اتهام هذا المنتزه من قبل، بأنه يربي النمور لتقوية عظامهم ثم يبيعها للاستفادة منها في النبيذ، الذي يجنى الكثير من الأرباح.

ومن المعروف أن المنتزه يستضيف أكثر من 1100 نمر من مختلف الفصائل التي توشك على الانقراض، إلى جانب 600 دب أسود، وأكثر من 400 أسد، وحيوانات أخرى نادرة تشمل الثعابين والقرود والفهود.

وفي تحقيق عام 2016، تبين أن النمور التي تعاني من سوء التغذية، يتم نقلهم بعد وفاتهم إلى مصنع في مقاطعة "Pingnan " الصينية، حيث يتم نقع هياكلهم العظمية في أحواض مليئة بنبيذ الأرز لثمان سنوات، وبعدها يتم تعبئة السائل الناجم عن ذلك في زجاجات تباع بمبالغ تصل إلى 800 جنيه أسترليني مقابل اللتر الواحد، ويقول البعض إن مثل هذه الخمور تساعد على علاج الروماتيزم والعجز الجنسي.



