البرادعى محذرًا: "هذا الأمر يجنبنا مواجهة مدمرة"

12 مايو 2018 - 01:04 م

حذر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، من تفاقم أزمة الدول العربية مع إيران والتي وصفها بـ"المدمرة".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "الحروب تُفاقم الصراعات ولا تحلها (الحرب العراقية-الإيرانية).

وتابع البرادعي: "كلما تعقدت الصراعات ازدادت الحاجة للحوار( كوريا وأمريكا مثالاً) أعلم حجم النزاع بين دول عربية وإيران وتركيا وهذا فى رأيى يحتم مفاوضات مباشرة قد تجنبنا مواجهة مدمرة لحساب الغير".

واختتم تدوينته متسائلًا: "ماذا سنخسر من المحاولة؟".

في الوقت الذي ربط تلك التدوينة بأخرى قد نشرها فى مارس الماضي حث فيها علي الحوار بين جميع الأطراف من الدول العربية، قائلًا: "لدينا فى العالم العربى كارثة إنسانية بشعة واستقطاب مدمر فيما بيننا وكذلك مع جيراننا".

وتابع: "الكل يعلم أن الصراعات متشابكة وأن الاقتتال سيفاقم المأساة وأنه لا حل سوى بالحوار، فهل فكرنا أن نجلس جميعًا معًا وأيضًا مع تركيا وإيران ونطرح كل الخلافات؟ دون ذلك هل لدينا رؤية تبعدنا عن حافة الهاوية؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعي حيث قال كريم علي: "هذا سيؤدي لنا للكشف عن عدونا الحقيقي، والذي يتغاضي عنه جميع الأطراف في الشرف الأوسط".

وأضاف آخر قائلًا: "العرب استبدلوا إسرائيل بإيران وأعلنوها التهديد الأوحد لهم ويدفعوا الأموال لأمريكا للتخلص من إيران".