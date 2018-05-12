تعرف على غرامة تجاوز المحطات بالمترو

12 مايو 2018 - 01:08 م

كشف المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، قيمة الغرامة التي ستطبق علي متجاوزي المحطات المحددة بالتذاكر بعد تطبيق الأسعار الجديدة.

وقال الفضالي في تصريحات صحفية، إن هناك تعليمات مشددة على مشرفي المحطات وأفراد الأمن الإداري الموجودين على ماكينات الدخول والخروج الإلكترونية، بتطبيق الغرامات والتي تقدر بـ50 جنيهًا على المخالفين وحاملي التذاكر ممن يستقل محطات أكثر مما حددته التذكرة التي اشتراها.

وأضاف الفضالي، أنه في حالة تجاوز أحد الركاب للمحطات المحددة طبقا للتذكرة التي اشتراها، فإن الماكينة تُصدر أثناء خروجه صوتًا تحذيريًا ولن تفتح له، وسيتم تطبيق الغرامة عليه في الحال، مؤكدًا أن ماكينات الدخول والخروج مبرمجة على الزيادات الجديدة من حيث شرائح التنقل بين المحطات والتي أقرت مؤخرًا 9 محطات بـ3 جنيهات، و16 محطة بـ5 جنيهات، و32 محطة فيما أكثر بـ7 جنيهات، مضيفًا أن جميع بوابات المحطات بالخطوط الثلاثة مرتبطة بشبكة تكنولوجية واحدة وتحدد عدد المحطات التي استقلها كل راكب سواء في خط واحد أو أكثر.