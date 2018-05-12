إعدادية بنى سويف بدون شكاوى

12 مايو 2018 - 01:28 م

أدى طلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف امتحان اللغة العربية، جاءت الأسئلة في مستوى الطالب العادي ووفق مواصفات الورقة الامتحانية، حيث يشترك في أعمال الامتحانات حوالى 8 آلاف من العاملين بالتربية والتعليم .



ولم ترد أية شكاوى على مستوى لجان الإمتحانات بإدارات التعليم بدائرة المحافظة وشددت مديرية التربية والتعليم على المتابعة اللحظية بالتنسيق مع الجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب ،وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين والملاحظين ومقدري الدرجات، وكذا تأمين أعمال الامتحانات بالكامل، والتي بدأت اليوم السبت وتستمر 5 أيام حتى يوم الأربعاء المقبل هذا.



وقد وجه المحافظ شريف حبيب بتكوين لجنة تضم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وبإشراف عام من السكرتير العام بجانب المختصين من التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة محمد حسام وذلك لوضع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالإمتحانات ومتابعة تنفيذها.