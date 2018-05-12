مسئولون: يحذرون من انقراض الغوريلا بالكونغو

12 مايو 2018 - 01:38 م

حذر المسئولون في "الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة"، من الخطر الذي يواجه الغوريلا، والتي تعيش في الجبال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الصيادين الذين يعكفون على صيدها عند نزولها من الجبال بحثًا عن الطعام في حقول البطاطس.

وأوضح المسئولون في الاتحاد أن عدد الغوريلا لا يتعدى حاليًا 880 غوريلا، مطالبين بوقف عمليات الصيد غير الشرعية في محاولة لإنقاذ هذه الكائنات من مخاطر الانقراض.

وأكد "مارتن كازورو" مسئول الاتحاد أنه يبحث منذ 15 عامًا على أماكن اختباء وتمركز هذه النوعية من الغوريلا التى تتسلق الجبال ولا يعرف لها مكان محدد.