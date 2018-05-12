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جهاز شئون البيئة يعاين مكان العثور على خراف نافقة

قبلي وبحري

صور الخراف
صور الخراف

حسن حمدان

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جهاز شئون البيئة

خراف نافقة البحرالأحمر.

شكلت وزارة البيئة، لجنة من محميات البحر الأحمر لمعاينة مكان العثور على خراف نافقة فى منطقة بين الجبال الجفتون بالغردقة حيث عثرت اللجنة على خراف بالمنطقة وتعد حاليا محميات البحر الأحمر تقرير مفصل رسالة إلى وزارة البيئة تمهيدا لإصدار بيان مفصل من الوزارة حول الواقعة . 

وكان قد تلقى حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بلاغًا من مدربين ومراكز الغوص، بوجود خراف نافقة حول أماكن الشعاب المرجانية والسياحية، مما ينذر بكارثة بيئية.

 وأكد حسن الطيب، رئيس الجمعية، أن ظاهرة انتشار الحيوانات النافلة تؤثر على السياحة بالسلب، فضلا عن جلبها أسماك القرش المتوحشة، لأماكن السياحة مما يمثل خطرًا كبيرًا على السياحة في البحر الأحمر والسائحين والعاملين بالغوص. 

وأضاف أن سبب انتشار هذه الظاهرة هى العبارات القادمة من دول الجنوب "الصومال- السودان" المحملة بالخراف والعجول والجمال، ويتم إلقاء النافقة منها في مياه البحر الأحمر أثناء مرورها في المياه الإقليمية المصرية. 

وأوضح أن هناك عقوبات في قانون البيئة يجب تطبيقها على تلك السفن المخالفة للوائح والقوانين المصرية، مؤكدًا أنه يتم مسح المنطقة بالكامل، من قِبل فريق من البيئة بالمحافظة؛ لرفع وإزالة الحيوانات النافقة التي تم رصدها في البحر الأحمر.


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