حامد الجمل يكشف قاتل أسرة الرحاب

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حامد الجمل

مريض عقليا

كشف المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، عن الشخصية التى قامت بارتكاب الجريمة التى وقعت بمدينة الرحاب الإثنين الماضى، مؤكدًا أنه كما شاع أن الأب هو الذى ارتكب المذبحة كان توقعا خاطئا وذلك ما أثبتته ملابسات ووقائع الجريمة كما ذكر داخل ملف النيابة.

وقال الجمل خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "غموض مقتل عائلة بمدينة الرحاب"، إن الحادث قد تم بواسطة مجرم غير الأب ومن المرجح أن القتلى جميعًا قد ماتوا بعد إطلاق رصاصتين بالرأس على كل منهم ولا يمكن فهم ذلك إلا على أساس أن المسدس المستخدم فى الحادث كان به كاتم للصوت ولا يمكن فهم ومعرفة دوافع الحادث الذى يجوز أن يكون الانتقام والثأر من العائلة بأكملها.

وأضاف الفقيه الدستوري قائلا: "لا يرجح أن يكون الانتقام والثأر من قاتل مريض عقليا ونفسيا ومع ذلك فانه يبقى للفهم كيفية حصول القاتل على المسدس وهو أمر غامض ويرجح منطقيا ان القاتل على صلة بالأب القتيل وقد استولى على المسدس منه بالقوة أو بالخداع لتنفيذ عملية القتل ويتعين ان يكون عدد الطلقات فى خزنة المسدس ست طلقات على الأقل وبصفة عامة فانه سوف يتبين من التحقيق والتحرى الكثير مما يكشف عن غموض الحادث وغربته".


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