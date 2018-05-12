  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:59 م
بحث متقدم
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل: المصيبة كانت على الأبواب

خالد علي

خالد علي مُحذرًا: «انتبهوا قبل فوات الأوان»

مرتضى وفرج عامر

رئيس «سموحة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «مرتضى»

أوغلو

دولة عربية مولت الانقلاب الفاشل بتركيا

صلاح

شرط ليفربول لبيع «صلاح»

أرشيفية

«روسيا اليوم» تحذف استطلاع أثار غضب مصر

سيول وفيضانات غير مسبوقة تجتاح سوريا

بالفيديو.. كارثة طبيعية تجتاح سوريا

موقع تجارب نووية (أرشيفية)

كوريا الشمالية تعلن موعد تفكيك موقع تجاربها النووية

ال شيخ

«آل شيخ» طوق نجاة لـ«فرج عامر» من أزمة نهائي الكأس

سامح أبو عرايس

أبو عرايس: صدمة كبرى فى طريقها للمواطنين

موقع ألماني:

%57 من الشباب العربي يرون "بوتين" حليفًا لهم

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"نقل البرلمان": "أوبر وكريم" وسيلة آمنة ومريحة للراكب

#

منافس السيسي: راتب الشاب سيكون 18 ألف جنيه

#

تشكيل “جيش من الأطفال” لشن هجمات إرهابية فى لندن

#

فرقة استقبال بطل "الجزيرة" تحيي ليالي الشباب بالأقصر

الشباب العربى

استطلاع رأي

أصداء بيرسون مارستيلر

هايس

في دراسة أجرتها مؤسسة "أصداء بيرسون مارستيلر"، والتي مقرها دبي، تحت عنوان "رأي الشباب العربي"، أظهرت أن 57%  من هؤلاء الشباب يرون الولايات المتحدة عدواً وليس حليفًا، بحسب ما نقله موقع «هايس» الألماني.

وقامت المؤسسة بعمل مسح شامل لآراء الشباب العربي في 16 دولة، منهم الأراضي الفلسطينية، وتستند الدارسة إلى 3500 مقابلة شخصية، مع نصف الشباب والنساء في كل مرة، لتبين آرائهم بصورة واضحة .

وأشار الموقع إلى أن نتائج  استطلاع الرأي لشباب العربي أثارت انتباه كبرى الصحف الأجنبية، كـصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، و"جلف توداي" و"أراب تايمز"، حيث احتل الاستطلاع عناوين هذه الصحف الرئيسية، مشيرين إلى أن الشباب العربي ما بين سن 18 و24 يرون "بوتين" هو الحليف الغير عربي للمنطقة وليس الولايات المتحدة تحت رائية دونالد ترامب .

وكتبت الصحيفة السعودية "ارب نيوز" "لقد كان هناك تغيير دراماتيكي عن التصورات الأمريكية لدي الشباب العربي على مدى العامين الماضيين، فـ 57 % من الشباب يرون الولايات المتحدة كعدو وليس حليفا" .

وأوضحت الدراسة أن 55 %من المشاركين في الاستطلاع من دول الخليج: كالبحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة،و 50 % من المشاركين من الدول العربية في شمال أفريقيا، كالجزائر، مصر، ليبيا والمغرب وتونس، و 65 % من بلدان المشرق العربي: العراق، الأردن، لبنان والأراضي الفلسطينية وسوريا، يؤكدون أن الولايات المتحدة "عدوا لبلادهم".

 ولفتت المؤسسة أن في المسح الأخير في عام 2016 ، كانت القيم أقل بكثير (4 % ، 37 %و 28 %)، مرجعة زيادة النسب في الاستطلاع الأخير، لاسيما في بلدان المشرق العربي، إلى أن التغيير في وجهة النظر الأمريكية من المحتمل أن يكون مرتبطًا بسياستها في سوريا.

ونوهت الدراسة بأن روسيا استفادت من تطور الحرب في سوريا، فهذا العام، قال 31 % من الشباب في دول المشرق العربي إن روسيا هي واحدة من أكبر حلفائها.

وتابعت: أن بشكل عام، تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الحادي عشر على قائمة الحليف الأكثر شعبية للمنطقة في الاستطلاع الحالي، بينما تأتي روسيا في المركز الرابع بنسبة 20%، ما يجعلها رائدة في الدول الغير العربية.

في حين، تتصدر الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والكويت في المراكز الخمس الأوائل، بينما تحتل مصر المركز الخامس، كأكثر الحلفاء شعبية في المنطقة .

ومن جهة أخرى، يشير استطلاع رأي  الشباب العربي، للمرة الأولى إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وصفت بنسبة 63 بالمائة كأول مصدر للأخبار، بينما في عام 2015، كانت النسبة 25 % ، حيث ظل التليفزيون بنسبة 60% كأول مصدر إخباري؛ الآن هو 51 % .

واختتمت المؤسسة استطلاعها، بأن أهمية الدراسة تكمن في عرض مخاوف واستياء الشباب في المنطقة، إذ يعتقد أكثر من 80% أن الحكومات عليها أن تفعل المزيد من أجلها، كما يشار إلى أن الإرهاب ومكافحة البطالة على رأس الأولويات بالنسبة لهم .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن
» كوريا الشمالية تعلن موعد تفكيك موقع تجاربها النووية
» السعودية تطالب ألمانيا بسحب منتج كحولي من السوق
» انتحار وكيل كلية حقوق بجامعة أسوان
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» عمرو بدر يوجه رسالة لاذعة لوسائل الإعلام
» تطعيم بعثة الأهلي بحبوب "الملاريا"
» حقيقة اغتصاب 5 تلاميذ لزميلهم وتصويره عاريًا
» "العوضي" يحذر مسئولي المترو
» بالفيديو.. علقة ساخنة لفتاة بالشارع
» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون