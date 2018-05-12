» انتحار وكيل كلية حقوق بجامعة أسوان

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انتحار وكيل كلية الحقوق

حقوق اسوان

استراحة أعضاء هيئة التدريس

أقدم وكيل كلية حقوق بجامعة أسوان على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة الاستراحة الكائنة بالطابق الخامس.

وتبين من الفحص أن الدكتور صافي.ا، 46 عاما، أنه مصاب بكسور متعددة بالجسم ونزيف داخلى أثر ادعاء بسقوطه من الطابق الخامس، وتوفى أثناء إسعافه بمستشفى أسوان الجامعي.

وأوضح زميل المتوفي، خلال تحقيقات النيابة، أن وكيل كلية حقوق المنتحر مصاب بمرض نفسى وتنتابه نوبة تشنجات عصبية، خلال فترة إقامته داخل الاستراحة، ولم يتهم أو يشتبه أحد فى وفاته.

ومن جانبها، كشفت جامعة أسوان، أن وكيل كلية حقوق جامعة أسوان، كان قد تم انتدابه من جامعة أسيوط منذ 3 سنوات، للعمل بالجامعة، وكان يشهد له بالالتزام والتعامل الجيد مع الطلاب وزملائه داخل استراحة أعضاء هيئة التدريس.


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