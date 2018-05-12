«روسيا اليوم» تحذف استطلاع أثار غضب مصر

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مصر

روسيا اليوم

حلايب

حذف

حذف موقع «روسيا اليوم» التابع للحكومة الروسية، استطلاع رأي بشأن أحقية تبعية مثلث «حلايب» المصري، بين القاهرة والخرطوم، وهو الأمر الذي أثار غضب واحتجاج الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات المصرية.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزارة تواصلت مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به قناة RT بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه بين القاهرة والخرطوم.

وقال أبو زيد إن مصر طلبت تفسيرا عاجلا لما وصفه بـ"الإجراء المرفوض"، مضيفا أن وزير الخارجية سامح شكري قرر إلغاء حوار كان مقررا أن يجريه مع قناة RT صباح السبت وذلك على خلفية الاستطلاع المشار إليه.

وقالت القناة في اعتذراها عبر موقعها :« وإذ تأسف إدارة قناة RT لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصري، فإنها توضح أن الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك في وحدة أراضيها، بقدر ما هو شكل إعلامي معمول به في تناول قضايا وملفات الساعة.. مع التزامنا بقواعد الموضوعية والحياد التي تميز تعاطينا الإعلامي مع جميع المواضيع الإخبارية».

وتابع :« كما تجدد القناة التأكيد على أن نتائج التصويت المذكور لا تعبر عن رأيها بل عن رأي المشاركين فيه لحظة التصويت».


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