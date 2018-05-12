  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:56 م
بحث متقدم
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل: المصيبة كانت على الأبواب

خالد علي

خالد علي مُحذرًا: «انتبهوا قبل فوات الأوان»

مرتضى وفرج عامر

رئيس «سموحة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «مرتضى»

أوغلو

دولة عربية مولت الانقلاب الفاشل بتركيا

صلاح

شرط ليفربول لبيع «صلاح»

أرشيفية

«روسيا اليوم» تحذف استطلاع أثار غضب مصر

سيول وفيضانات غير مسبوقة تجتاح سوريا

بالفيديو.. كارثة طبيعية تجتاح سوريا

موقع تجارب نووية (أرشيفية)

كوريا الشمالية تعلن موعد تفكيك موقع تجاربها النووية

ال شيخ

«آل شيخ» طوق نجاة لـ«فرج عامر» من أزمة نهائي الكأس

سامح أبو عرايس

أبو عرايس: صدمة كبرى فى طريقها للمواطنين

«أوغلو» يكشف:

دولة عربية مولت الانقلاب الفاشل بتركيا

عرب وعالم

أوغلو
أوغلو

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

عيد: لا يوجد دولة تسمى "دولة مسلمة أو مسيحية"

#

لقطات للحظة التي سبقت قتل قائد الانقلاب التركي

#

بالصور.. 500 متسابق في انطلاق ماراثون الأقصر الدولي

#

إلقاء القبض على بيطري لإجرائه عمليات تجميل للإبل

تركيا

الجامعة العربية

أوغلو

انقلاب

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن دولة عربية بعينها تتزعم معاداة تركيا وتعمل على تعكير علاقاتها بمحيطها العربي، كما شاركت في تمويل محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا.

وأضاف "أوغلو"، خلال حوار أجري اليوم السبت، ضمن فعاليات الملتقى الأول للصحفيين العرب في إسطنبول، إن هذه الدولة — التي لم يسمها — "تدفع الأموال لشركات علاقات عامة وجهات إعلامية أوروبية للعمل ضد بلاده، وإنها ساهمت في تمويل المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا منتصف العام 2016"، وذلك وفقاً لصحيفة "يني شفق" التركية.

وأضاف الوزير التركي، أن الأموال التي وصلت إلى "الانقلابيين من جماعة فتح الله جولن" في تركيا نقلت لهم عن طريق القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، متسائلاً عمن دفع بدحلان مجدداً إلى المشهد الفلسطيني رغم تاريخه و"علاقاته المشبوهة"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقال إن هدف تركيا في فلسطين هو أن تجمع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" معا، في حين تحرص تلك الدولة العربية على تعزيز الفرقة والدفع برجلها إلى الرئاسة، حسب قوله.

وأكد أن السياسة الخارجية لبلاده تقوم على أسس مبدئية وعلى مصارحة الأشقاء في العالم العربي بما يرونه صوابا أو خطأ "وهو ما يثير حنق البعض".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن
» كوريا الشمالية تعلن موعد تفكيك موقع تجاربها النووية
» السعودية تطالب ألمانيا بسحب منتج كحولي من السوق
» انتحار وكيل كلية حقوق بجامعة أسوان
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» عمرو بدر يوجه رسالة لاذعة لوسائل الإعلام
» تطعيم بعثة الأهلي بحبوب "الملاريا"
» حقيقة اغتصاب 5 تلاميذ لزميلهم وتصويره عاريًا
» "العوضي" يحذر مسئولي المترو
» بالفيديو.. علقة ساخنة لفتاة بالشارع
» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون