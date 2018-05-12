«آل شيخ» طوق نجاة لـ«فرج عامر» من أزمة نهائي الكأس

12 مايو 2018 - 04:36 م

جاء قرار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة الوطنية السعودية للرياضة، باستبعاد حكم مباراة اتحاد جدة مع نظيره الفيصلي، في نهائي كأس خادم الحرمين، بمثابة طوق نجاة في أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن حكم نهائي كأس مصر.

وقال "عامر"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت: «تركي آل الشيخ استبعد حكم نهائي كأس الملك في السعودية اليوم، لأن فريق الاتحاد السعودي اعترض عليه، وقرر تعيين حكم أجنبي فورا، هذا ليس تقليلا من الحكام السعوديين ولكن لتفادي الحرج، وعدم تعرض الحكم السعودي للضغوط».

وردا على مهاجميه في أزمة النادي السكندري بمسابقة كأس مصر، بعدما قرر مجلس الإدارة الانسحاب أمام الزمالك في المباراة النهائية، اعتراضًا على قرارات اتحاد الكرة، أوضح رئيس سموحة: «لن أرد على سفيه اعتاد أن يضرب في كل مكان يوجد فيه، وأصبح وصمة سوداء في المجتمع المصري، ويعتمد على الخداع والكذب، وللأسف بيصدق نفسه وأضحوكة الشعب المصري بالكامل».

كان مجلس إدارة نادي سموحة، قد قرر الانسحاب من نهائي كأس مصر، المقرر إقامته أمام نادي الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وكتب فرج عامر، عبر حسابه على «فيسبوك»: «قرر مجلس إدارة نادي سموحة الانسحاب من نهائي كأس مصر».

وجاء قرار نادي سموحة بسبب تراجع اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة نهائي الكأس، رغم أن الفريق السكندري أرسل شيكًا بقيمة استقدام طاقم الحكام الأجنبي.

يشار إلى أن مجلس إدارة نادي سموحة، قد أعلن في وقت سابق، تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي، ضد مجلس الجبلاية، اعتراضًا على رفض الأخير، تعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قرر عقد اجتماع طارئ اليوم السبت، لبحث موقف حكام نهائي مباراة نهائي الكأس.

وفجرت تقارير صحفية سعودية مفاجأة كبيرة بعدما كشفت عن السبب الحقيقي لاستبعاد الحكم الدولي فهد المرداسي، من إدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وقرار تحويله إلى المباحث الإدارية، وأكدت أن هذا القرار المفاجئ يعود إلى تواصله مع أحد رؤساء طرفي نهائي كأس الملك، ووجود شبهات في مكالمات هاتفية ومحادثات بينهما.

......................................................



