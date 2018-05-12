برلماني يفتح النار على وزير النقل بسبب المترو

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الخشب

أدان النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار ويزر النقل، الدكتور هشام عرفات، برفع تذاكر المترو لتصبح 3، 5 ،7 جنيهات بعدما قرر زيادتها الضعف في أقل من عام مضي، بسبب الخسائر الكبيرة والحاجة للتطوير، إلا أنه قرر رفعها مرة أخرى، دون وجود أي مسبقات أو تمهيد للقرار من الوزارة، ومن ثم تسبب في صدمة كبري للمواطنين واللذين لم يكونوا علي استعداد تام لهذا القرار، ولم ينظموا حياتهم بعد علي الأمر.

وأكد الخشب في تصريح لـ"المصريون" أن مجلس النواب لا يعلم أي شيء عن القرار، ولم يقم وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، بعرض الأمر علي لجنة النقل والمواصلات من الأساس، أو يعرض خطته للأمر، وإنما فوجئ أعضاء المجلس بالقرار من وسائل الإعلام، مثلما فوجئ به المواطنون، وهو الأمر الذي جعل اللجنة تستدعي وزير النقل، لبحث القرار غدا في داخل المجلس، ومن المتوقع أن تكون جلسة حامية، بسبب تجاهل الوزير نصيحة اللجنة بعدم رفع أسعار تذكر المترو، إلا في التوقيت المناسب، الذي يسبقه رفع في المرتبات، وهو ما لم يتم في ظل أعباء اقتصادية موجودة بالفعل.

وقرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، رفع أسعار تذاكر المترو، لتصبح 3، 5، 7 جنيهات، بعد أقل من عام سبق وقرر رفع سعر التذكرة إلى الضعف بعدما كانت بجنيه واحد فقط لفترة طويلة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب شعبي عارم، بسبب فجأة اتخاذ القرار، والغلاء الكبير الذي يسود البلاد في ظل انخفاض المرتبات.


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