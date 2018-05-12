«الحريري»: أُحمل الرئيس مسئولية الغضب الشعبي

12 مايو 2018 - 05:27 م

حمل المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة مسئولية تزايد الغضب الشعبي، بعد زيادة أسعار تذاكر المترو، وما تبعها من ردود أفعال غاضبة من المواطنين.

وكتب «الحريري» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :« لم يستطيع المواطنين أن يتحملوا قرار زيادة أسعار المترو ولن يستطيعوا، لهم كل الحق».

وتابع :« القرار صدر بموافقة رأس السلطة التنفيذية وموافقة ائتلاف دعم مصر.. الإصرار على رفع أسعار جميع الخدمات (المترو والقطارات و. . ) والإتجاه الى رفع الدعم (الكهرباء والمياه والوقود) والتحول إلى الدعم النقدى، بناء على تعليمات صندوق النقد الدولى».

واختتم قائلُا :« أحمل السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية+ الحكومه) والأغلبية فى مجلس النواب الغضب الشعبي المتزايد.. صبر الشعب ينفذ».

