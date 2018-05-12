«فندي»: من يفكر في عاصمة سوى القاهرة «غير عاقل»

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انتقد الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج تاون"، اتجاه الدولة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة، والابتعاد عن مدينة القاهرة بقِدمها وترسخها.

وقال "فندي"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "كيف يكون لعاقل عاصمة قديمة بقدم القاهرة وترسخها ثم يدير ظهره لها ليبني شيئا جديدا في الأهلي سيكون مسخ".

وأضاف: "لماذا لا نتعلم من عواصم مثل باريس وروما ولندن ونحول عواصمنا إلى مدن يمكن العيش فيها. الفارق هو العناية والتفكير الجاد".


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