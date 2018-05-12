«فندي»: من يفكر في عاصمة سوى القاهرة «غير عاقل»

المصريون
انتقد الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج تاون"، اتجاه الدولة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة، والابتعاد عن مدينة القاهرة بقِدمها وترسخها.
وقال "فندي"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "كيف يكون لعاقل عاصمة قديمة بقدم القاهرة وترسخها ثم يدير ظهره لها ليبني شيئا جديدا في الأهلي سيكون مسخ".
وأضاف: "لماذا لا نتعلم من عواصم مثل باريس وروما ولندن ونحول عواصمنا إلى مدن يمكن العيش فيها. الفارق هو العناية والتفكير الجاد".
كيف يكون لعاقل عاصمة قديمة بقدم القاهرة وترسخها ثم يدير ظهره لها ليبني شيئا جديدا في الأهلي سيكون مسخ. لماذا لا نتعلم من عواصم مثل باريس وروما ولندن ونحول عواصمنا الى مدن يمكن العيش فيها. الفارق هو العناية والتفكير الجاذ.— Mamoun Fandy (@mamoun1234) 12 مايو 2018
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