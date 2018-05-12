  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
رواد المترو

"متحدث المترو": الرافضون لزيادة أسعار التذاكر «إخوان»

خريطة لمثلث حلايب وشلاتين

هذا هو موقفنا من استطلاع «روسيا اليوم» حول حلايب وشلاتين

محامي مريم

محامي الطالبة "مريم" يكشف آخر تفاصيل التحقيقات

الرئيس السيسي

هل يتدخل «السيسي» لحل أزمة نهائي الكأس؟

مسلسلات رمضان 2018

بالأرقام.. أجور نجوم الفن في مسلسلات رمضان

مأمون فندي

«فندي»: من يفكر في عاصمة سوى القاهرة «غير عاقل»

هيثم الحريري

«الحريري»: أُحمل الرئيس مسئولية الغضب الشعبي

أنيسة حسونة

«حسونة» أول مصرية تحصل على تكريم « تشامبان »

خالد علي

خالد علي مُحذرًا: «انتبهوا قبل فوات الأوان»

صلاح

شرط ليفربول لبيع «صلاح»

فرج عامر:

هل يتدخل «السيسي» لحل أزمة نهائي الكأس؟

الرياضة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«آل شيخ» طوق نجاة لـ«فرج عامر» من أزمة نهائي الكأس

#

عرض مغرٍ من ممدوح حمزة لإدارة مترو الأنفاق

#

شبح الإيقاف يهز عرش سموحة

#

"السعيد" يدخل في أزمة جديدة

السيسي

المصريون

الزمالك

سموحة

على غرار تدخله لحل أزمة محمد صلاح، مهاجم ليفربول مع اتحاد الكرة، اقترح المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لحل أزمة مباراة نهائى كأس مصر بين سموحة والزمالك، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش، بمدينة برج العرب.

وكتب عامر عامر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "اتحاد كرة القدم المصرى وعداء واضح للناجحين مثل محمد صلاح، ونادى سموحة متمثلًا فى رئيسه فرج عامر".

وأضاف رئيس سموحة، "ما فعله اتحاد كرة القدم فى حرب الأعصاب ضد نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، والذى كان على أعتاب الفوز بجائزة الحذاء الذهبى منافسًا قويًا لميسى ورونالدو، وبدأ يبتعد عنها بعد زيادة فارق الأهداف لصالح الأرجنتينى ميسى، بعد ما فعله معه اتحاد الكرة المصرى من حرب أعصاب أدت إلى فقدانه التركيز وابتعاده عن التهديف الفترة الماضية فى حرب ضروس ضد كل ما هو ناجح بدأت تؤتى ثمارها، ونفس الشيء يتم تكراره مع فريق ناجح ومكافح بشرف هو نادى سموحة.

وتابع فرج عامر، "بعدما وجدوا أن سموحة على أعتاب إحراز بطولة كأس مصر قاموا بهذه المحاولات المنظمة لوقف مسيرة نجاح الفريق ورئيسه فرج عامر، صاحب الطموح الكبير ومسيرة النجاح، فلماذا كل هذا الخوف من استقدام حكام أجانب؟، ومن يحاسب رئيس نادى الزمالك على ما تفوه به ضد رئيس سموحة وأعضائه؟، هل الأمور تدار بالبلطجة والبذاءات؟، هل الدولة توجه رسالة لجميع الأندية بأن البلطجة هى الأسلوب الأمثل لتأخذ حقك؟".

وتابع فرج عامر، "هل الإسكندرية وأنديتها ليست على خريطة اتحاد الكرة؟ أليس نجاح تجربة نادى سموحة أمر يستحق التقدير والتشجيع من الدولة؟ لماذا تحارب الدولة متمثلة فى اتحاد الكرة الناجحين مثل نادى سموحة ومن قبله محمد صلاح؟، هل نحتاج تدخل الرئيس السيسى فى أزمة مباراة النهائى كما تدخل من قبل لحل أزمة محمد صلاح؟".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» 5يونيو أولي جلسات الطعن علي زيادة تذاكر المترو
» رئيس سموحة يهدد «مرتضى» برفع الحصانة
» بالفيديو.. كارثة طبيعية تجتاح سوريا
» رئيس «سموحة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «مرتضى»
» ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن
» كوريا الشمالية تعلن موعد تفكيك موقع تجاربها النووية
» السعودية تطالب ألمانيا بسحب منتج كحولي من السوق
» انتحار وكيل كلية حقوق بجامعة أسوان
» عمرو بدر يوجه رسالة لاذعة لوسائل الإعلام

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:16 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون