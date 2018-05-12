  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
وزير النقل

وزير النقل: «بعد يومين البنزين هيزيد.. وأنا واثق من هذا الكلام»

مبارك ومرسي والسيسي

أجرأ7قرارات لـ «السيسي» أخافت «مبارك» و«مرسي»

بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد

العائدون إلى «الوفد»: هذا ما سنقوم به داخل «بيت الأمة»

ترامب ونتنياهو

الأيام القادمة أسود من 1967

مصر للطيران

هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر

وزير التموين

منع صرف الأرز على بطاقات التموين هذا الشهر

مسلسلات رمضان 2018

بالأرقام.. أجور نجوم الفن في مسلسلات رمضان

رواد المترو

"متحدث المترو": الرافضون لزيادة أسعار التذاكر «إخوان»

وزير النقل هشام عرفات

وزير النقل: لن أتراجع عن زيادة سعر تذكرة المترو

الطالبة مريم "ضحية الاعتداء"

والد الطالبة "مريم "الإسكان وفرت لبنتي مدفنًا

السجن 15 عامًا لـ33 متهمًا في أحداث تظاهر بالمنيا

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

10 مايو.. الحكم على 15 متهمًا بـ"أحداث مركز كرداسة الأولى"

#

النقض تؤيد براءة 46 متهمًا من عنف الزقازيق

#

النقض تنقذ رقاب 15 متهمًا من المؤبد بأحداث المعصرة

#

المؤبد لـ5 متهمين و15 عامًا لـ4 آخرين بأحداث عين شمس

تظاهر

المنيا

محاكمات

بنى مزار

متهمين

قضت اليوم، السبت، محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة 33 متهمًا غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم في أحداث تظاهر بمركز بنى مزار.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة عاقبت 33 متهمًا غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم فى أحداث تظاهر وقعت بمركز بنى مزار أواخر ديسمبر 2013.

وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين فى فبراير 2014  وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر والعنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وهي التهم التى نفاها المتهمون ومحاميهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» هل يتدخل «السيسي» لحل أزمة نهائي الكأس؟
» «فيفا» يوجه صدمة جديدة للمغرب
» 7 غارات إسرائيلية على غزة
» جائزة جديدة لـ«صلاح» مع ليفربول
» الإفراج عن 18 من متظاهري تذاكر المترو
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» اتحاد الكرة: مباراة نهائي الكأس في موعدها
» «فندي»: من يفكر في عاصمة سوى القاهرة «غير عاقل»
» شرط ليفربول لبيع «صلاح»
» «حسونة» أول مصرية تحصل على تكريم « تشامبان »

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون