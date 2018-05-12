  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
رواد المترو

"متحدث المترو": الرافضون لزيادة أسعار التذاكر «إخوان»

خريطة لمثلث حلايب وشلاتين

هذا هو موقفنا من استطلاع «روسيا اليوم» حول حلايب وشلاتين

محامي مريم

محامي الطالبة "مريم" يكشف آخر تفاصيل التحقيقات

الرئيس السيسي

هل يتدخل «السيسي» لحل أزمة نهائي الكأس؟

مسلسلات رمضان 2018

بالأرقام.. أجور نجوم الفن في مسلسلات رمضان

مأمون فندي

«فندي»: من يفكر في عاصمة سوى القاهرة «غير عاقل»

هيثم الحريري

«الحريري»: أُحمل الرئيس مسئولية الغضب الشعبي

أنيسة حسونة

«حسونة» أول مصرية تحصل على تكريم « تشامبان »

خالد علي

خالد علي مُحذرًا: «انتبهوا قبل فوات الأوان»

صلاح

شرط ليفربول لبيع «صلاح»

«إعلام البرلمان»:

هذا هو موقفنا من استطلاع «روسيا اليوم» حول حلايب وشلاتين

الحياة السياسية

خريطة لمثلث حلايب وشلاتين
خريطة لمثلث حلايب وشلاتين

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

«روسيا اليوم» تحذف استطلاع أثار غضب مصر

#

«حلايب» تتسبب في أزمة بين مصر وروسيا

#

"الإستعلامات" تستدعى ممثلي روسيا اليوم لهذا السبب

#

المعارضة السورية توافق على الانسحاب من حمص

السودان

روسيا اليوم

حلايب

شلاتين

قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن استطلاع الرأي الذي أجراه الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" حول تبعية منطقة "حلايب وشلاتين" إلى مصر أو السودان  هو "سقطة إعلامية".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "ما حدث هو سقطة مهنية بكل المقاييس للقناة، وخطأ كبير كان لا يجب أن تقع فيه خاصة في ظل قوة العلاقات المصرية الروسية في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات كان لهما دور كبير في حذف الاستطلاع المسيء لمصر والذي يعتبر إخلالاً بمبدأ السيادة المصرية على أرض مصر".

ولفت إلى أن "إلغاء لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع قناة روسيا اليوم جاء كرد فعل طبيعي على هذا التجاوز المهني والإعلامي من قبل القناة الروسية في حق مصر".

وتابع: "لجنة الإعلام بمجلس النواب تدين هذا التصرف من قبل القناة الروسية، وتناشد جميع وسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في كل ما يتعلق بالشأن المصري".

وكانت "الهيئة العامة للاستعلامات" أصدرت بيانًا اليوم أعلنت فيه أنه تم حذف استطلاع الرأي حول حلايب وشلاتين المصرية من علي الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم ، بعد تواصلها مع مسئولي قناة "روسيا اليوم" في موسكو والقاهرة، ومع شخصيات وجهات روسية مسئولة حريصة على سلامة العلاقات المصرية  الروسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» 5يونيو أولي جلسات الطعن علي زيادة تذاكر المترو
» رئيس سموحة يهدد «مرتضى» برفع الحصانة
» بالفيديو.. كارثة طبيعية تجتاح سوريا
» رئيس «سموحة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «مرتضى»
» ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن
» كوريا الشمالية تعلن موعد تفكيك موقع تجاربها النووية
» السعودية تطالب ألمانيا بسحب منتج كحولي من السوق
» انتحار وكيل كلية حقوق بجامعة أسوان
» عمرو بدر يوجه رسالة لاذعة لوسائل الإعلام

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:16 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون