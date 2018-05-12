«أزارو» على رادار بنفيكا البرتغالي

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دخل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حسابات مسئولي بنفيكا البرتغالى، من أجل التعاقد مع هداف الدوري المصري، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتواصل المدير الرياضى لبنفيكا البرتغالى مع وكيل اللاعب لمعرفة راتبه السنوى، بالإضافة إلى الاستعلام عن الرقم المطلوب من الأهلي للاستغناء عن خدماته.

ونال المهاجم المغربى الدولى إعجاب الإدارة الفنية لبنفيكا البرتغالى بعد تألقه اللافت بقميص الأهلى هذا الموسم ونجاحه فى الحصول على لقب هداف الدورى المصرى وتسجيله فى جميع البطولات الأخرى المحلية والقارية، إذ سجل 24 هدفًا بقميص الفريق الأحمر فى جميع البطولات هذا الموسم.

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