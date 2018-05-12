كواليس اجتماع «جلال» مع لاعبي الزمالك

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خالد جلال

حرص خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة لمدة 10 دقائق مع اللاعبين قبل انطلاق المران، المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتحدث «جلال» مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تنفيذها خلال المران اليوم.

وحث اللاعبين على بذل أقصى جهد وتنفيذ التعليمات، مؤكدًا خلال حديثه معهم أنه يثق في قدراتهم مطالبا إياهم ببذل قصارى جهدهم من أجل الفوز على سموحة وحصد لقب الكأس.


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