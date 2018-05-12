إصابة 5 سجناء في حريق بقسم شرطة بني مزار

12 مايو 2018 - 07:37 م

شبّ حريق بقسم شرطة بنى مزار اليوم، السبت، داخل إحدى غرف الاحتجاز فيما أفادت أنباء بأنه أصيب نحو 5 أشخاص من المحتجزين باختناق، وتم نقلهم للمستشفى العام.

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد محمد خيري، مأمور مركز شرطة بني مزار، باندلاع حريق داخل غرفة حجز القسم، بسبب ماس كهربائي، مما أدى إلى إصابة 5 متهمين من المحبوسين احتياطيًا علي ذمة قضايا باختناق ونقلهم لمستشفي بني مزار العام لتلقي العلاج.

ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وقد تجمع أسر المحتجزين أمام المركز خوفًا علي أبنائهم، مما دفع رجال الأمن إلى توعيتهم بعدم وجود إصابات بشرية؛ مما دفعهم بالانصراف وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.