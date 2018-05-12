الأيام القادمة أسود من 1967

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وكالات

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إسرائيل

أمريكا

الشرق الأوسط

1967

حذرت مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، من حالة من الاضطرابات قد تصيب منطقة الشرق الأوسط نهاية شهر مايو الجاري، نتيجة ما وصفته بـ"الأحداث الحرجة والصعبة"، التي قد تضع المنطقة على فوهة النار.

ونقلت نشرت المجلة، في تقرير بعنوان "العاصفة المقبلة في إسرائيل"، عن مسؤول استخباراتي وصفته بالبارز، لكن رفضت الإفصاح عن هويته، قوله إن هذا يعد "أسوأ بل أسود وأخطر مايو تواجهه إسرائيل منذ عام 1967".

ومن المقرر أن تنقل الولايات المتحدة رسميا سفارتها من تل أبيب إلى القدس يوم 14 مايو، ويتزامن هذا مع ذكرى يوم "النكبة" الـ70، والذي تعتبره إسرائيل ذكرى تأسيس دولتها.

وقال المسؤول الاستخباراتي للمجلة إن الأزمة أن توقيت نقل السفارة يأتي متزامن مع أيام عطلة "شبه رسمية" في إسرائيل، معروفة بالمواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين المتطرفين، والمسيرات والاحتجاجات والاشتباكات، سواء في مدينة القدس القديمة أو محيطها وفي كامل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبالفعل رصدت الشرطة الإسرائيلية، والقول للمجلة، نحو 50 ألف فرد شرطة في محاولة لتأمين القدس، التي ستشهد حضور عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين على رأسهم ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر.

ولكن المجلة رصدت، وفقا لتصريحات عن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين، تأكيدهم أن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن موقف السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، بشكل خاص ضد أي تصعيد في الأجواء داخل القدس.

وقال مسؤولون استخباراتيون إن عباس لا يريد أن تخرج الأمور عن السيطرة داخل القدس وأن يتم احتواء الاحتجاجات داخل القدس وفي الضفة الغربية بشكل عام.

ونقل مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية فحوى محادثة تمت بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية، قال فيها: "أكد عباس لي أنه سيسعى ألا تخرج الأمور عن السيطرة، لكن لا يمكنه الالتزام بما إذا كان سيبقى على هذا النحو".

كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من عباس، رفض الكشف عن هويته: "لا يمكن توقع ما سيحدث في الأيام المقبلة، لكن جميع المكونات موجودة لرفض عارم في الشارع"، وتابع "عندما تخنق الأمل في قلوب الناس، لا يمكن أن تتوقع رد فعلهم".

وتعول الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، وفق المجلة، على توقيت نقل السفارة، وتزامنه مع شهر رمضان، حيث تتوقع تل أبيب أن تندلع احتجاجات واسعة يومي 14 و15 مايو، لكن ستتوقف أو تهدأ بعدها مع دخول شهر رمضان وانشغال الناس بالصيام وما إلى ذلك من تقاليد.


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