» 7 غارات إسرائيلية على غزة

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غارات إسرائيلية على قطاع غزة (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

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حماس

غزة

غارات

نفق

شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم، السبت، سلسلة غارات على شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات حربية من نوع "إف 16"، ومروحية من نوع "أباتشي" وطائرات استطلاع "بدون طيار"، شنت 8 غارات على مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية في بلدة "بيت حانون" شمال قطاع غزة.

وأضاف أن تلك الطائرات تناوبت على قصف عدة مواقع للمقاومة بمعدل 10 صواريخ، وفقًا لـ"الخليج أونلاين".

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف أراضٍ زراعية في بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه فجر نفقًا "هجوميًا" في منطقة معبر "إيرز" بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له، إن النفق تابع لحركة "حماس"، لافتًا إلى أنه "تم إحباط مسار النفق من خلال غارة جوية لمقاتلات حربية".

وجاء في البيان: "تم اكتشاف النفق في مراحل الحفر في المنطقة العازلة على بعد أمتار قليلة عن الأراضي الاسرائيلية".

وتابع: "تم تخصيص النفق بهدف الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية".



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