» «فيفا» يوجه صدمة جديدة للمغرب

12 مايو 2018 - 08:56 م

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صدمة كبيرة للاتحاد المغربي، بعد رفض طلبهم بخصوص استبعاد 4 دول من عملية التصويت على البلد المرشح لتنظيم كأس العالم 2026.

ورفض "فيفا" الموافقة على طلب المغرب استبعاد كل من ساموا الأمريكية، غوام، بورتوريكو، جزر العذراء الأمريكية، التابعة للنفوذ الأمريكي.

وكان مصدر مقرب من الاتحاد المغربي قد صرح أنه بالرغم من استقلالية هذه الدول في المجال الرياضي إلا أنها تابعة سياسيا للولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر أراض أمريكية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان لـ"وكالة الاسوشيتدبرس" الأمريكية، إنه يحق للاتحادات الأعضاء في "فيفا" المشاركة في عملية التصويت خلال مؤتمر "فيفا" بموسكو.

وأضاف الاتحاد الدولي للعبة، أنه فيما يتعلق باحتمال تضارب المصالح خلال التصويت لاختيار مستضيف كأس العالم 2026، لم يقم أي اتحاد عضو بإبلاغ "الفيفا" عزمه عدم القيام بواجباته فيما يتعلق بالتصويت.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الثلاثاء 8 مايو، ببروكسل، تقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 أمام المؤتمر الـ81 للجمعية الدولية للصحافة الرياضية.

ويتنافس المغرب على احتضان مونديال 2026 مع الملف الثلاثي الأمريكي-الكندي-المكسيكي، حيث سيتم التصويت على أحد الملفين قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بروسيا هذا الصيف.