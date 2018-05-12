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مقتل وإصابة 9 أشخاص في عملية طعن بفرنسا

مقتل وإصابة 9 أشخاص في عملية طعن بفرنسا

عرب وعالم

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

المصريون ووكالات

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قتلت امرأة وأصيب 8 آخرون بجروح، السبت، في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس، حسب الشرطة المحلية.
ونقلت قناة "فرانس 24" (الفرنسية الرسمية) عن الشرطة قولها إن عناصرها أطلقت النار على منفذ عملية الطعن وأردته قتيلاً.
وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة الأوبرا في الدائرة الثانية بباريس، لكنها لم تصدر بيانا مفصلا عن الحادث.
فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن "اثنين من المصابين بحالة صحية خطيرة".

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