تعليق صادم من "أديب" على زيادة أسعار تذاكر المترو

12 مايو 2018 - 11:37 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم استغلال قرار تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق لإثارة البلبة، قائلا: "نتخنق جوانا، وبلاش تخلوا حد يتاجر بيها".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت: "في ناس كانت بتنادي على الدكتور محمد مرسي.. وده ماله ومال التذكرة"، لافتًا إلى أن هناك محاولات لاستغلال الأمر بشكل سيىء.

