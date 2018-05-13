مصر وضعت يدها على معلومات هامة بشأن تمويل الإرهاب

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المصريون ـ متابعات

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قال خبير مكافحة الإرهاب الدولي، العقيد حاتم صابر، إن إشادة الأمم المتحدة بدور مصر في مكافحة الإرهاب هو اعتراف صريح وواضح من دول العامل أن مصر تقف في مواجهة الإرهاب، خاصة بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال  مؤتمر الرياض.
وأوضح صابر خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الدعوات التي شهدتها الأمم المتحدة بانشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب في سيناء هي مجرد مقترحات، مشددا على أن مصر لن تسمح بوجود أية قوات أجنبية على أرضها تحت أي مسمى، خاصة أن القوات المسلحة المصرية هي العاشرة على العالم ولا تحتاج لقوات أخرى لمعاونتها، ورأى أن تلك الدعوات هي فقط لتبادل الخبرات والمعلومات وهو أمر قائم بالفعل.
وأضاف أن مصر باتت تضع يداها على كل من يمول الإرهاب من وراء ساتر، سواء دول أو جماعات، وأنها أصبحت أكثر حنكة في التعامل مع تلك التنظيمات ومموليها، مشيرا إلى أن الدعوات الأممية جاءت بعد إفشال مخطط "الربيع العبري" الذي هدف لإسقاط مصر في الفوضى وخلق وقيعة بين الشعب والجيش، إلا أنه بفضل الوعي الشعبي والتلاحم لم يحدث هذا الأمر، أيضا جاء بعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العملية الشاملة "سيناء 2018".
وأشار إلى أن اعلان سيناء خالية من التنظيمات الإرهابية بات قريباً، وأن التجربة المصرية ستُدرس للعالم أجمع في كيفة إدارة حرب العصابات مع إدارة معركة أسلحة مشتركة، خاصة أن الدول الكبرى فشلت في إدارة حرب العصابات، مشددا على أن مصر استطاعت وحدها ودون مساعدات خارجية أن تواجه  الأرهاب على أرضها.


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